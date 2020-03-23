Эксперты назвали самые ожидаемые флагманы 2020 и причины возможного отказа от их выпуска

23.03.2020, 13:30, Разное

Эксперты назвали самые ожидаемые флагманы 2020 и причины возможного отказа от их выпуска. В список попали Galaxy Fold 2, Galaxy Note 20 от Samsung, Google Pixel 5, Huawei P40 Pro и Mate 40 Pro, OnePlus 8, ROG Phone и iPhone 12.

Выпуск этих устройств может быть отменен в связи с распространением коронавирусной инфекции, оказавшей негативное влияние не только на процессы закупок магазинов, но и на промышленные площадки. Из-за простоя производств для части смартфонов, возможно, не хватит запчастей. Кроме этого, эпидемия отрицательно сказывается на объёмах выпуска гаджетов.

Стоит отметить, что производители смартфонов Samsung Galaxy Fold 2 и Galaxy Note 20, Google Pixel 5, Huawei P40 Pro и Mate 40 Pro, OnePlus 8, ROG Phone и iPhone 12 заявляют о возможном дебюте данных флагманов осенью 2020 года. Во избежание скопления продукции на складах устройства будут производить малыми партиями.