Песков: Решений о переносе голосования по Конституции пока не принималось

23.03.2020, 13:30, Новости дня

Голосование по поправкам к Конституции пока по-прежнему планируется на 22 апреля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Голосование в соответствии с указом [президента РФ Владимира Путина] намечено на 22 апреля, но превыше всего – это здоровье граждан, поэтому если развитие эпидемиологической обстановки будет давать показания переноса даты голосования, это будет сделано», – приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что пока никаких решений на этот счет не принималось.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции Андрей Клишас в комментарии газете «Коммерсант» опроверг предположения, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию якобы может быть перенесено на июнь.

По его словам, таких планов пока нет, и если не произойдет резкого ухудшения эпидемиологической ситуации, голосование состоится 22 апреля, как и было обозначено в указе президента.

Клишас отметил, что меры правительства РФ по недопущению распространения вируса «показывают свою эффективность, ситуация в РФ под контролем».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что россияне 22 апреля поддержат поправки в Конституцию, однако заметил, что при проблемах с распространением коронавируса сроки голосования будут сдвинуты.