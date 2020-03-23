Бюджетный Xiaomi Mi 9 SE получил долгожданное обновление Android 10

23.03.2020, 13:30, Разное

Разработчики из Xiaomi начали распространять обновление для фирменной оболочки MIUI 11, предназначенное для девайса Xiaomi Mi 9 SE. Таким образом, смартфон обзаведется свежей версией ОС Android 10.

Более того, это не тестовая или китайская прошивка, а стабильно работающая версия апдейта для владельцев устройства за пределами Китайской Народной Республики. Обновление доступно для европейских пользователей под номером V11.0.2.0.QFBEUXM, для российских (V11.0.2.0.QFBRUXM) и для жителей остальных стран (V11.0.2.0.QFBMIXM).

До этого, основой стабильной оболочки MIUI 11 являлась ОС Android 9 Pie. Кроме того, новое программное обеспечение включает в себя и обновленную систему безопасности. Общий объем апдейта составит чуть более 2 Гб. Эксперты рекомендуют перед загрузкой сделать резервную копию информации со смартфона.