 

Бюджетный Xiaomi Mi 9 SE получил долгожданное обновление Android 10

23.03.2020, 13:30, Разное

Разработчики из Xiaomi начали распространять обновление для фирменной оболочки MIUI 11, предназначенное для девайса Xiaomi Mi 9 SE. Таким образом, смартфон обзаведется свежей версией ОС Android 10.
Более того, это не тестовая или китайская прошивка, а стабильно работающая версия апдейта для владельцев устройства за пределами Китайской Народной Республики. Обновление доступно для европейских пользователей под номером V11.0.2.0.QFBEUXM, для российских (V11.0.2.0.QFBRUXM) и для жителей остальных стран (V11.0.2.0.QFBMIXM).

До этого, основой стабильной оболочки MIUI 11 являлась ОС Android 9 Pie. Кроме того, новое программное обеспечение включает в себя и обновленную систему безопасности. Общий объем апдейта составит чуть более 2 Гб. Эксперты рекомендуют перед загрузкой сделать резервную копию информации со смартфона.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Мнение: Почему завод может построить только капиталист

26.02 / Мнение: «Болтают большую часть дня» – россиянка о Новой Зеландии, киви и их необычных традициях

15.02 / «Не раз обжигался»: Никас Сафронов не доверяет отечественным банкам и хранит сбережения в иностранных

20.03 / В Уфе из-за коронавируса дезинфицируют трамваи и троллейбусы

21.03 / У многих переносчиков сначала нет симптомов. Биолог – о том, как распространяется коронавирус и как его можно остановить

20.03 / Мнение: Королева Елизавета и сломанная шея

13.02 / Женщина целый год не пила воды, потребляя лишь влагу из фруктов и овощей

11.02 / Солистка Artik & Asti опровергла слухи о беременности

06.03 / Мнение: Россия и Турция договорились

07.03 / Личное: Кого я там обидела?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска