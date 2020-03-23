 

Кремль спросили о планах сборной на Олимпиаду 2020 года

23.03.2020, 13:30, Новости дня

В Кремле не комментируют перспективы участия российских спортсменов в Олимпиаде 2020 года, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это не вопрос президенту, не вопрос его пресс-секретарю. Это вопрос Международному олимпийскому комитету (МОК) или российскому олимпийскому комитету», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос о вероятности отказа российской сборной от участия в Олимпиаде из-за коронавируса.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил сомнение относительно возможности проведения Летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году в «сложившихся в мире обстоятельствах» на фоне распространения коронавирусной инфекции.



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