 

В Кремле опровергли связь помощи Италии со снятием санкций

23.03.2020, 13:30, Новости дня

Россия не рассчитывает на снятие санкций в обмен на оказание помощи Италии в борьбе с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это абсолютно не связано. Здесь, конечно, не может быть и речь о каких-то условиях или как-то расчетах или надеждах. Италия действительно нуждается в гораздо более масштабной помощи, и то, что делает Россия, это посильная помощь. Абсурдно говорить, что какие-то контрнадежды возлагаются, это не так», – цитирует РИА «Новости» Пескова. 

Также представитель Кремля добавил, что не знает о каких-либо официальных обращениях Франции к РФ по оказанию помощи в борьбе с коронавирусом. 

«Дело в том, что контакты осуществляются на оперативном уровне, а там это может быть и через посольство, и по дипканалам, поэтому я могу не знать всего, но пока конкретных планов по Франции не было. И мне неизвестно о каких-либо официальных обращениях от наших французских друзей», – сказал Песков.

По его словам, Кремль выступает за расширение международного сотрудничества по борьбе с коронавирусом. 

«В любом случае, взаимодействие в борьбе с коронавирусом, международное взаимодействие – это очень важное измерение и, собственно, на примере Италии президент Путин показал, что он этому измерению придает очень большое значение», – отметил он. 

Песков подчеркнул, что пандемию ни одна страна фактически не может победить в одиночку, необходимо сложение усилий и оказание взаимопомощи, поскольку «мы все находимся в одной лодке». 

Он добавил, что многие страны высказывают готовность активно участвовать в международных программах помощи, в экспертном взаимодействии, и во «взаимодействии в плане обмена технологиями, протоколами лечения и так далее». 

В субботу президент Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность помочь в борьбе с коронавирусом.

В Минобороны сообщили, что РФ отправит в Италию восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.

Ранее в Италию уже прибыли девять самолетов российских ВКС, которые доставили специалистов и оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. 

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как медицинский спецназ РФ спасет Италию от смерти. 



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