 

На фоне обвала цен на нефть снова снизился курс рубля по отношению к евро и доллару

23.03.2020, 13:30, Разное

В вопросе курса рубля наблюдается негативная динамика. По данным Московской биржи, 23 марта национальная валюта по отношению к европейской и американской сдала позиции.
Во время открытия торгов рубль удешевился на фоне доллара и евро до 81,11 и 87,07 рубля соответственно. Эксперты связывают ситуацию со снижением в мире стоимости нефти. Майский фьючерс на сорт Brent упал до $26,19 за баррель (на 2,93%), а фондовые индексы РТС и Мосбиржи обвалились на 6% и 4% соответственно.

Финансисты прогнозируют падение курса российской платежной единицы минимум до 86 рублей за доллар в случае дальнейшего снижения стоимости нефти на мировом рынке, информирует “ПолитЭксперт”.



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