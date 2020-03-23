Эксперт: Россиянам не грозят массовые увольнения

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23.03.2020, 13:16, Новости дня

Из-за ситуации с китайским коронавирусом некоторые предприятия ждет банкротство, но большинство работодателей предпочтут не увольнять сотрудников, а снизить им количество рабочих часов и заработную плату, сообщил газете ВЗГЛЯД заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ, член-корреспондент РАН Ростислав Капелюшников.

В Торгово-промышленной палате прогнозируют, что более 8,6 млн россиян могут остаться без работы из-за коронавирусной инфекции. Такой вывод эксперты сделали на основании того, что якобы около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить работу из-за экономических трудностей.

«Насколько мне известно, увольнений из-за распространения вируса пока нет. Такие катастрофические прогнозы делались во всех кризисных точках в истории российской экономики, и все они оканчивались полным провалом. Они предполагают, что безработица в РФ может подпрыгнуть на целых 12% – это бред собачий», – говорит Капелюшников.

Кризисная ситуация, по мнению эксперта, больше всего затронет отрасли, связанные с обслуживанием большого количества людей, то есть общепит, организаторов массовых мероприятий – некоторые обанкротятся.

«Российский рынок труда устроен так, что на кризисные явления он реагирует не столько увольнением людей, сколько сокращением продолжительности рабочего времени и снижением заработной платы. Это позволяет минимизировать потери в занятости», – объясняет Капелюшников.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин посоветовал работодателям не пользоваться шумихой вокруг коронавируса, чтобы решить проблемы с сокращением персонала. Он также предупредил, что лишить человека работы в данной ситуации можно только в крайнем случае.



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