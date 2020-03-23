В РФ резко вырос престиж профессии врачей

23.03.2020, 13:16, Новости дня

Почти половина россиян (49%) считают врачей настоящими героями нашего времени, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос проводился на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции, в борьбе с которой на плечи врачей и медицинских работников ложится огромная нагрузка.

По данным на сайте ВЦИОМ, 49% респондентов выделили представителей этой профессии из целого списка общественно значимых специальностей.

Врачи возглавили рейтинг престижных профессий (26%) в октябре 2018 года, при этом престиж профессии в сравнении с предыдущими годами измерения вырос в два раза (по 12% в 2012 году и 2009 году, 11% в 2006 году). Также в 2018 году россияне оценили профессию врача как самую предпочтительную для своих детей (4,2 балла из 5 максимальных – и это значение увеличилось с 3,9 пунктов в 2010 году).

Почти половина россиян (44%) сообщили, что обращаются к врачам и выполняют все их рекомендации в случае болезни – например, ОРВИ или гриппа.

Кроме того, к врачам в обществе относятся с высоким уровнем доверия. В сложившейся ситуации почти две трети россиян (61%) убеждены, что медицинские службы способны защитить население от распространения коронавируса.

Как отметил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, в последние годы общественное мнение чаще стало отмечать профессии «социального блока» как престижные. «Серьезной проблемой, однако, остается уровень доверия к врачам: 56% пациентов после постановки первичного диагноза или назначения склонны обращаться к специалистам повторно в целях перепроверки поставленного диагноза. В рейтингах актуальных проблем состояние здравоохранения также не сходит с первых позиций», – добавил он.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян методом телефонного интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов.