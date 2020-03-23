После отпуска главврача калужской больницы в Таиланде начата проверка

23.03.2020, 13:16, Новости дня

Власти Калужской области проводят служебную проверку в отношении и.о. главврача Калужской областной клинической больницы Владимира Кондюкова, который уехал в отпуск в Таиланд, сообщил представитель регионального правительства.

По данным интернет-портала «Кaluga poisk», врио губернатора Калужской области Владислав Шапша возмутился, что на фоне неблагополучной ситуации с коронавирусом в мире главврач областной больницы уезжает отдыхать за границу.

«В настоящий момент проводится служебная проверка. Пока документов об увольнении, отстранении от должности не подготовлено. Также нет документов, подтверждающих, что исполняющий обязанности главного врача уехал в отпуск именно в Таиланд», – сказал РИА «Новости» представитель регионального правительства.

Кондюков возглавляет областную клиническую больницу с 2015 года.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов.

По последним данным, в РФ за минувшие сутки был зарегистрирован 71 новый случай коронавируса, общее число заболевших увеличилось до 438 человек.

С целью защиты россиян от распространения вируса власти приняли целый ряд мер. В понедельник москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями обязали с 26 марта по 14 апреля соблюдать домашний режим.