ZMI выпустила колонку с беспроводной зарядкой за 20$

23.03.2020, 13:09, Разное

На рынке появился Bluetooth-динамик, который получил опцию беспроводной зарядки мобильных девайсов. Его разработчиком являются инженеры фирмы ZMI.

Портативная колонка ZMI считается зарядной беспроводной станцией с мощностью 20 Вт для всевозможных устройств. По словам разработчиков, их изобретение способно оснастить энергией смартфон Xiaomi Mi 10 Pro за 40 минут на 50%. Успешно взаимодействует динамик с гаджетами, сконструированными Samsung, Apple и иными брендами. Процедура зарядки осуществляется на дистанции от 4 мм, иначе говоря, девайс заряжается в любом чехле.

Мощность колонки ZMI составляет 5 Вт, она поддерживает пятую версию Bluetooth и голосовое управление. Внедренная подсветка регулируется несколькими режимами и сочетается с музыкальным ритмом. Для людей, которые страдают бессонницей, оценят соответственный режим, созданный намерено для них. На рынке данный технологический продукт предлагают по цене 20 американских долларов.

Отдельно стоит отметить, что ZMI является партнером китайской корпорации Xiaomi, для нее она изготовляет портативные батареи. В феврале знаменитый бренд презентовал собственную колонку с беспроводной зарядкой, но теперь и ее коллеги порадовали потребителей своим решением.