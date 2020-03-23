 

Виктор Дробыш рассказал о плохом состоянии шоу-бизнеса из-за коронавируса

23.03.2020, 13:09, Разное

Эпидемия коронавируса негативным образом сказалась на отечественном шоу-бизнесе, российским артистам сложно приходится в связи с отменой культурных мероприятий. Об этом пояснил продюсер Виктор Дробыш.
Как заявил шоумен, около недели назад вернулись его музыканты из своих гастрольных туров, все сейчас находятся в режиме изоляции. Зарубежные концерты пришлось прервать, и исполнители пребывают дома. Виктор Дробыш отметил, что им приходится отменять множество запланированных программ.

Композитор признался, знаменитости относятся к такому перерыву в работе как к неожиданному отпуску, но если он затянется на продолжительное время, то это отрицательно скажется на шоу-бизнесе. Больше всего страдают прокатчики, которые сотрудничают с зарубежными артистами. У самого Дробыша временно не выходят на сцену Николай Носков, Стас Пьеха, Слава и Наргиз.

Его коллега Иосиф Пригожин назвал пандемию проблемой всей планеты, считая при этом отмену выступлений не самым плохим факторов, хуже – закрытие заводов. Супруг Валерии призвал граждан соблюдать правила карантина и не покидать родной дом без надобности. Пригожин указал на немцев, французов и иных европейцев, которые ввели штрафы за нарушение режима, что правильно, потому как инфекция больше напоминает бактериологическое орудие.

На территории РФ пока не работают кинотеатры из-за пандемии коронавируса с 23 марта. С 17 марта приостановили свою деятельность цирки, филармонии, театры и музеи. В РФ до первого дня мая ограничили въезд иностранных граждан, также действует режим повышенной готовности, по которому запрещается проведение масштабных мероприятий, а на удаленный режим переводят учащихся. Согласно последней информации, в РФ зарегистрировали больше 360 эпизодов заражения, 18 человек смогли выздороветь.



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