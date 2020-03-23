 

Xiaomi представит обновленную версию Mi 6 Classic Edition

23.03.2020, 13:09, Разное

Представители китайской корпорации Xiaomi собираются выпустить обновленную версию смартфона Mi 6, который вышел три года назад, в виде флагмана. Новинка получит название Classic Edition.
В компании пообещали своим потребителям презентовать мобильный аппарат с сохранением габаритов и формы, добавив процессор Qualcomm Snapdragon седьмой или восьмой версии, внедренную в дисплей камеру и сохранив популярный модуль бесконтактной оплаты NFC. Пользователи восприняли бурно на такую информацию, одни из них агитируют за использование только флагманской платформы в Xiaomi Mi 6 Classic Edition, иным кажется неестественным отверстия и вырезы в экране.

Информаторы считают, что представители Xiaomi уже имеют на руках прототип смартфона, ныне находящийся на стадии технической поверки. Все будет известно во время официального анонса.

Гаджет Mi 6 был презентован в середине весны 2017 года, его продажи начались в июле того же года. От разработчиков он получил IPS LCD-дисплей на 5,15 дюйма, чип Snapdragon 835, 4 Гб оперативной и 64 Гб собственной памяти, графику Adreno 540, аккумулятор на 3350 мАч, двойную основную камеру на 12+12 Мп и «фронталку» на 8 Мп.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Диетологи перечислили идеальные к употреблению после 6 вечера продукты, не вредящие фигуре

10.02 / Китайские больницы выписали 2050 излечившихся от коронавируса пациентов

07.03 / Мнение: Коротко по Донбассу и Украине

19.02 / Алсу дала интервью Ксении Собчак о “Голосе” и дочери Микелле: “Да, я покупала голоса”

15.03 / В Алма-Ате пугавшего людей кашлем в метро мужчину арестовали на 10 суток

12.03 / В Apple Store из-за коронавируса больше не предлагают покупателям померить часы и наушники

12.03 / Не вызывает симпатий: россияне разнесли нового ведущего “На самом деле”

26.02 / Надежда Бабкина со слезами раскрыла свою «страшную тайну» на шоу «Секрет на миллион»

13.02 / Sony представила пульт для телевизора с интегрированной портативной акустической системой

10.03 / Врач Магди Бадран назвал соки, снижающие риск заражения коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска