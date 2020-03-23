Xiaomi представит обновленную версию Mi 6 Classic Edition

23.03.2020, 13:09, Разное

Представители китайской корпорации Xiaomi собираются выпустить обновленную версию смартфона Mi 6, который вышел три года назад, в виде флагмана. Новинка получит название Classic Edition.

В компании пообещали своим потребителям презентовать мобильный аппарат с сохранением габаритов и формы, добавив процессор Qualcomm Snapdragon седьмой или восьмой версии, внедренную в дисплей камеру и сохранив популярный модуль бесконтактной оплаты NFC. Пользователи восприняли бурно на такую информацию, одни из них агитируют за использование только флагманской платформы в Xiaomi Mi 6 Classic Edition, иным кажется неестественным отверстия и вырезы в экране.

Информаторы считают, что представители Xiaomi уже имеют на руках прототип смартфона, ныне находящийся на стадии технической поверки. Все будет известно во время официального анонса.

Гаджет Mi 6 был презентован в середине весны 2017 года, его продажи начались в июле того же года. От разработчиков он получил IPS LCD-дисплей на 5,15 дюйма, чип Snapdragon 835, 4 Гб оперативной и 64 Гб собственной памяти, графику Adreno 540, аккумулятор на 3350 мАч, двойную основную камеру на 12+12 Мп и «фронталку» на 8 Мп.