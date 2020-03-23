 

Кремль объяснил отказ РФ от учений вблизи границ НАТО

23.03.2020, 13:08, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил отказ РФ от военных учений вблизи границ западных стран превентивными мерами, но за деталями посоветовал обратиться в Минобороны.

Ранее заместитель министра обороны России, генерал-полковник Александр Фомин в интервью газете «Известия» заявил, что РФ в инициативном порядке отказалась от проведения военных учений вблизи границ стран НАТО.

«Почему президентом? Это министерство обороны принимает такое решение… Он же не занимается планом учений всех», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, когда это решение было принято президентом и связано ли оно с пандемией коронавируса.

Говоря о причинах отказа от учений, представитель Кремля отметил, что все это связано с превентивными мерами.

«По деталям вам нужно спросить у министерства обороны, но очевидно, что это решение носит превентивный характер, в этих рамках оно было принято», – отметил Песков.



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