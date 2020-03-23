 

Китай счел комедией обвинения США в адрес КНР и РФ в дезинформации о COVID-19

23.03.2020, 13:08, Новости дня

Обвинения США в адрес Китая, РФ и Ирана в том, что они распространяют ложную информацию о COVID-19, выглядят как неуклюжая комедия, сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«США с одной стороны очерняют Китай, с другой – обвиняют, что Китай, РФ и Иран распространяют дезинформацию… Я не могу не спросить, кто в конце концов занимается распространением ложной информации? Кто искажает факты и выдает черное за белое? Эта комедия США с распространением слухов и попытками перевести подозрения на других выглядит слишком неуклюже», – передает РИА «Новости» слова Гэн Шуана.

Он подчеркнул, что Китай своевременно передал ВОЗ и другим странам, в том числе США, информацию об эпидемии.

В пятницу госсекретарь США Майк Помпео выступил с утверждением, что Россия, Китай и Иран якобы распространяют фейки о коронавирусной инфекции, которые направлены «на дискредитацию действий американских властей для борьбы с заболеванием».

Напомним, на прошлой неделе ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Власти всех российских регионов ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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