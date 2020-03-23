Песков заявил о прекращении боевых действий в Сирии
23.03.2020, 13:08, Новости дня
Боевые действий в настоящий момент в Сирии не ведутся, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сейчас в Сирии нет военных действий. Обстановка в Идлибе стабилизировалась после договоренностей президента РФ Владимира Путина и президента [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана», – передает ТАСС слова Пескова.
Он напомнил, что в настоящее время осуществляется совместное патрулирование отдельных районов на территории провинции Идлиб.
«В целом сейчас можно сказать, что на территории Сирии боевых действий не ведется», – добавил он.
Пресс-секретарь также прокомментировал вопрос о том, кто и как может инициировать решения на время пандемии коронавируса останавливать военные действия в мире, в частности, в Сирии, по аналогии с тем, как военные действия приостанавливаются на время проведения Олимпийских игр.
«Что касается того, нужно ли отменять войны, как во время Олимпиады, это тема для международных организаций, для ООН и так далее», – сказал представитель Кремля.
Ранее в понедельник Турция обязалась нейтрализовать радикальные экстремистские группировки, препятствующие совместному с Россией патрулированию в сирийском Идлибе.
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