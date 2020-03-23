ООН создаст глобальный фонд борьбы с коронавирусом

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23.03.2020, 13:06, Новости дня

Организация Объединенных Наций создаст фонд для борьбы с коронавирусом во всем мире, сообщило Министерство иностранных дел Норвегии.

"Многосторонний донорский фонд под эгидой ООН обеспечит предсказуемость для наших партнеров и поможет сделать эти усилия более эффективными", — говорится в заявлении министра иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сорейде.

Цель фонда заключается в оказании помощи развивающимся странам со слабыми системами здравоохранения в преодолении кризиса и долгосрочных последствий пандемии.

Официальное объявление о фонде может быть сделано позднее на этой неделе.

По данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на понедельник в мире зафиксировано более 341 тысячи случаев заражения COVID-19. Более 14,7 тысячи инфицированных коронавирусом скончались.



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