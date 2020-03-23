Глеб: почему чемпионат Белоруссии не был остановлен? Сложно понять нашу страну

23.03.2020, 13:06, Новости дня

Экс-полузащитник английского "Арсенала" и испанской "Барселоны" Александр Глеб высказался о том, почему чемпионат Белоруссии, в отличии от других европейских лиг, не был остановлен из-за распространения коронавируса COVID-19.

С 19 по 22 марта в Белоруссии состоялись матчи первого тура чемпионата страны.

"Из-за коронавируса отменили еврокубки. Это хорошо, нужно принимать усилия, чтобы остановить болезнь, – приводит слова Глеба "Советский спорт". – Однако у нас это никого не волнует, это невероятно. Все в Белоруссии видят, что случилось с Италией и Испанией. Но наши власти считают ситуацию не такой экстремальной. Лично я сижу с семьей дома. Очень сложно понять нашу страну. Все лиги остановили, но у нас никто это не считает проблемой. Почему так? Я не знаю", – подытожил бывший футболист.

В среду, 11 марта, 38-летний Глеб объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним клубом самого титулованного белорусского футболиста современности стала "Ислочь" из Минской области.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день вирус распространился на 192 страны и территории. Заболевших при этом уже порядка 338 тысяч человек, из которых 14,6 тысячи скончались.