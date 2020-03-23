 

ЛОР-врачи рассказали о симптоме COVID-19 при “бессимптомном” течении болезни

23.03.2020, 13:05, Новости дня

Потеря обоняния может оказаться единственным симптомом новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте организации ENT UK, объединяющей оториноларингологов Великобритании.

Авторы заявления – Клэр Хопкинс (Claire Hopkins), председатель Британского ринологического общества, и Нирмал Кумар (Nirmal Kumar), президент ENT UK. Они сообщили, что в Южной Корее, Китае и Италии примерно у трети пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 врачи обнаруживали снижение или исчезновение обоняния – гипоосмию или аносмию.

Британские профессора указывают, что потеря обоняния и вкуса часто оказываются единственным симптомов COVID-19 – без сопутствующих кашля и лихорадки.

«Быстро растет количество сообщений о значительном увеличении числа пациентов с потерей обоняния при отсутви других симптомов», – говорится в заявлении.

Отсутствие у человека распространенных, хорошо изученных, симптомов в этом случае снижает вероятность того, что ему будет проведена лабораторная диагностика COVID-19. Соответственно, такие пациенты могут делать существенный вклад в распространение инфекции.

В интервью Sky News профессор Кумар сказал, что, в частности, изолированная потеря вкуса и обоняния может обнаруживаться у более молодых людей.

Американская академия отоларингологии сообщает, что колчиество единиченых случаев потери обоняния при COVID-19 растет, доказательства связи симптома с этой болезнью становятся сильнее.



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