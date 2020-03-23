В Подмосковье заработали две лаборатории для исследований на коронавирус

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23.03.2020, 12:53, Новости дня

В Московской области открылись две лаборатории, проводящие тесты на коронавирусную инфекцию, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В сообщении на сайте правительства Московской области говорится, что исследования проводятся на базе Серпуховского и Красногорского кожно-венерологических диспансеров.

Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, лаборатории начали работу в связи с большой нагрузкой на лабораторную службу Роспотребнадзора по Московской области. «Хочу обратить внимание на то, что исследование выполняется только по назначению врача», – подчеркнула министр.

Уточняется, что исследования на коронавирус назначаются лицам с симптомами инфекционного заболевания, прибывшим из-за границы, а также тем, кто контактировал с заболевшими COVID-19 или находящимися под подозрением.

Также тестирование сдают больные с пневмонией и тяжелым течением ОРВИ.

Кроме того, в ближайшее время в Подмосковье запустят еще три лаборатории для исследований на коронавирус.

Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, в РФ зарегистрированы пять тест-систем для выявления коронавируса. «Это и государственные, и частные организации», – приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что в общей сложности подано достаточное количество заявок, российская наука и промышленность имеют потенциал для развертывания и наращивания, в том числе, по диагностике коронавирусной инфекции.

Также Мурашко сообщил, что возглавляемое им ведомство при необходимости может увеличить вдвое число дополнительных мест в больницах для заразившихся коронавирусом.

«Было у нас 55 тыс. коек запланировано. При необходимости развертывается дополнительно. Все базы определены. Койки просчитаны. И это количество коек увеличивается в два раза с учетом всех федеральных и региональных медицинских организаций», – отметил министр.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов.

В РФ за минувшие сутки был зарегистрирован 71 новый случай коронавируса, общее число заболевших увеличилось до 438 человек.

Ситуация с коронавирусом в нашей стране находится под контролем. С целью защиты россиян от распространения вируса власти приняли целый ряд мер. В понедельник москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями обязали с 26 марта по 14 апреля соблюдать домашний режим.



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