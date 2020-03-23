Путин подписал указ о присуждении премий молодым деятелям культуры

23.03.2020, 12:53, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о присуждении президентских премий для молодых людей деятелей культуры 2019 года, сообщила пресс-служба Кремля.

«Рассмотрев предложения Совета при президенте РФ по культуре и искусству, постановляю: присудить премии президента для молодых деятелей культуры 2019 года и присвоить почетное звание лауреата премии президента РФ для молодых деятелей культуры», – сообщается на официальном сайте Кремля.

Почетной премии удостоились пианист Олег Аккуратов, артистка балета Ольга Смирнова, директор «Белгородского государственного центра народного творчества» Максим Шапошников.

Также Путин подписал указ о присуждении президентских премий в области литературы и искусства. Награждены авторы произведений для детей и юношества.

«Присудить премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2019 года и присвоить почетное звание лауреата премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества», – говорится в сообщении.

Лауреатами стали директор ФГБУ культуры «Российская государственная детская библиотека» Мария Веденяпина, писатель Камиль Зиганшин, а также режиссер, художник, сценарист анимационного кино Леонид Носырев.