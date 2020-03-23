Минск окропили святой водой с вертолета: “чтобы Господь умиротворил вирус”

23.03.2020, 12:52, Новости дня

В храме-памятнике в честь Всех Святых в Минске состоялся молебен, посвященный ситуации с коронавирусом, священники освятили воду и после службы окропили ею столицу Беларуси с вертолета, сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Молебен возглавил митрополит Минский и Заславский Павел. В проповеди патриарший экзарх всея Беларуси призывал всех “поразмышлять о том, как относимся к происходящим событиям”:

“Паника, вызванная распространением короновируса, притупляет разум. Он принес смущение в сердца людей, но для истинно верующих не страшен. Хочется пожелать, чтобы Господь укрепил в нас веру и помог достойно преодолеть испытание”, – отметил митрополит.

По окончании службы настоятель Всехсвятского прихода протоиерей Федор Повный, обращаясь к верующим, сказал, что издавна державная икона Божией Матери и крест-мощевик защищали белорусскую землю от напастей.

С этими православными святынями патриарший экзарх и священнослужители облетели город на вертолете. С высоты они окропили Минск святой водой, чтобы “Господь умиротворил вирус” в Беларуси.

Минздрав страны сообщил, что количество заболевших коронавирусной инфекцией в Беларуси увеличилось до 76, вылечили и выписали из больницы 15 пациентов; под наблюдением врачей остается 61 человек.

Ранее несколько рекомендаций по борьбе с коронавирусом COVID-19 дал президент Беларуси Александр Лукашенко. Он предложил чаще мыть руки, вовремя завтракать, обедать и ужинать, а также ходить в баню и выпивать водку – для профилактики: по словам президента, коронавирус погибает при 60 градусах.

Лукашенко призвал сограждан не поддаваться панике и сосредоточиться на работе: “Люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!” – подытожил Лукашенко.

Согласно рекомендациям ВОЗ, единственное надежное средство против распространения COVID-19 – это тщательное мытье рук, правильная гигиена при кашле или чихании и обработка поверхностей дезинфицирующими средствами.