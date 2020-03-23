 

Помпео прибыл в Афганистан на фоне политического кризиса

23.03.2020, 12:52, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник прибыл с не объявленным заранее визитом в Кабул, где, как ожидается, он будет добиваться как прогресса на афганских мирных переговорах, так и урегулирования политического кризиса, возникшего после президентских выборов в стране.

График Помпео включает как отдельные, так и совместные переговоры с президентом Ашрафом Гани и его соперником Абдуллой Абдуллой.

Гани был официально объявлен победителем на выборах, но Абдулла оспорил их итоги. Каждый из них провел свою церемонию приведения к присяге.

Визит Помпео состоялся через день после того, как США и Катар помогли представителям Афганистана и Талибана провести собственные переговоры посредством видеосвязи.

Спецпосланник США по мирному урегулированию в Афганистане Залмай Халилзад сообщил, что обе стороны «заявили о твердой приверженности снижению насилия, межафганским переговорам, а также всеобъемлющему и постоянному прекращению огня» и при этом согласились провести дополнительные переговоры в ближайшие два дня.

США и Талибан заключили собственное мирное соглашение, предусматривающее сокращение американского военного контингента в Афганистане и участие Талибана в мирных переговорах с правительством Афганистана.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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