 

Абэ допустил возможность переноса сроков Олимпиады в Токио

23.03.2020, 12:51, Новости дня

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что летние Олимпийские игры 2020 года в Токио, возможно, придется отложить, если соревнования не смогут состояться «в полном объеме» из-за пандемии коронавируса.

Абэ допустил такое развитие событий в своем выступлении в парламенте в понедельник, но исключил возможность полной отмены Игр, которые запланированы на 24 июля – 9 августа этого года.

Заявление Абэ прозвучало через день после того, как Международный олимпийский комитет объявил, что будет изучать ситуацию ближайшие несколько недель и обсудит необходимые дальнейшие шаги, включая возможный перенос Олимпиады на несколько недель или даже на год. МОК также отказывается рассматривать возможность полной отмены Игр.

МОК подвергся резкой критике со стороны известных спортсменов-олимпийцев за решительную настроенность провести соревнования в Токио в планируемые сроки. Давление усилилось в воскресенье, когда Олимпийский комитет Канады объявил, что не будет отправлять своих спортсменов в Токио.

По состоянию на воскресенье, в Японии зарегистрировано более 1700 случаев заражения COVID-19, включая более 700 случаев с круизного судна, которое в феврале находилось на карантине в районе Токио. Более 30 больных скончались.

Стремительно распространение COVID-19 вынудило олимпийские ассоциации по всему миру перенести или отменить отборочные соревнования перед Играми в Токио, что отразилось на графике подготовки и тренировок спортсменов.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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