Первый случай коронавируса в Черкасской области обнаружили в Умани – мэр Черкасс

23.03.2020, 12:51, Новости дня

Первый случай коронавируса в Черкасской области обнаружили в Умани, заявил 23 марта в Facebook мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

“С подозрением на коронавирусную инфекцию в Черкасской инфекционной больнице до сих пор находится 11 пациентов. Что касается первого лабораторно подтвержденного случая заболевания COVID-19, то его обнаружили у пациента Уманской инфекционной больницы”, – написал Бондаренко.

Доброго ранку, громадо!Продовжую інформувати вас про епідситуацію в нашому місті. Станом на ранок в інфекційній… Posted by Анатолій Бондаренко on Esmaspäev, 23. märts 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 330 тыс., умерло более 14 тыс. человек.

В Украине по состоянию на 23 марта подтверждено 73 случая заражения коронавирусом. Три человека умерли, один излечился.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, а также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах она полностью прекращена).