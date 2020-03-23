Американцев обвиняют в создании вируса – Иран отказался от помощи США в борьбе с COVID-19

23.03.2020, 12:51, Новости дня

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отверг возможность получения помощи от США в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Хаменеи выступил с телеобращением к нации 22 марта, сообщается на его сайте.

Он сказал, что из всех врагов Ирана США являются “самыми мерзкими”, потому что их руководители “вобрали в себя все аморальные качества, в том числе ложь, алчность, мерзость и шарлатанство”.

Хаменеи отметил, что уже несколько американских чиновников говорили о готовности отправить медицинскую помощь в Иран, и назвал такие заявления странными.

“Во-первых, они сами сталкиваются с дефицитом медикаментов и оборудования для профилактики и пресечения заболевания, поэтому если у них есть возможность, пусть помогут своему народу. Во-вторых, американцев обвиняют в создании этого вируса. Я не берусь судить, насколько верно это обвинение, но какой разумный человек примет помощь от этой страны [после такого]?” – сказал верховный лидер Ирана.

Он отметил, что не доверяет американцам, поскольку те могут отравить лекарства, “которые лишь усилят распространение вируса”.

Трамп предложил помощь Ирану в конце февраля на конференции консервативных политических действий в штате Мэриленд. Он сказал тогда, что в США – “величайшие медицинские работники в мире”, и они могут помочь Ирану справиться с коронавирусом.

“Все, что им нужно сделать, – это попросить”, – процитировал Белый дом Трампа.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. По предварительной информации, первым коронавирусом заразился 55-летний житель провинции Хубэй, это произошло в ноябре. Ученые полагают, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, были задействованы летучие мыши, змеи и панголины (в Китае их мясо считается деликатесом). От какого из этих животных заразился человек, пока точно неизвестно.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 340 тыс., умерло 14 765 человек.

По состоянию на 23 марта число инфицированных коронавирусом в США превысило 32 тыс., более 400 человек погибли. Страна вышла на третье место в мире (после Китая и Италии) по количеству заразившихся коронавирусом.

В Иране, по состоянию на 22 марта, число жертв коронавируса достигло 1685 человек. Общее число граждан, у которых подтвержден коронавирус, – 21 638.

В начале марта Иран запросил у МВФ $5 млрд на борьбу с коронавирусом.