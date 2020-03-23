Среди вернувшихся вчера на родину украинцев пограничники обнаружили зараженного коронавирусом

23.03.2020, 12:51, Новости дня

За прошедшие сутки украинские пограничники оформили на въезд и выезд из Украины более 22 тыс. человек. Въехали в страну более 15 тыс., больше 13 тыс. из них – украинцы, вернувшиеся из-за границы. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

“В течение суток пограничники и работники санитарно-карантинных подразделений провели опрос о состоянии здоровья и измерение температуры более чем 15 тыс. человек. В пункте пропуска “Борисполь” при оформлении на прилет пассажиров одного из авиарейсов гражданин Украины пожаловался на плохое самочувствие. Все службы действовали в соответствии с алгоритмом. Мужчине провели экспресс-тест, который показал положительный результат и подтвердил заболевание коронавирусом. Больного сразу доставили в инфекционное отделение больницы”, – говорится в сообщении.

Сегодня планируется оформление эвакуационных поездов из Латвии и Польши. Оформление поезда “Перемышль – Киев” будет проводиться пограничниками Мостиского отряда Львовской области, а поезд “Рига – Киев” будут оформлять пограчники в Киеве.

“Государственная пограничная служба Украины продолжает работу и взаимодействие с другими органами по обеспечению доставки домой украинцев, находящихся на смежной стороне без транспортных средств. В течение суток с привлечением транспортных средств органов местной власти и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обеспечена доставка в Украину почти четырех тысяч наших соотечественников”, – говорится в сообщении.

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19, которая началась в конце 2019 года в Китае, ряд стран, в том числе Украина, закрыли границы и прекратили авиасообщение. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На вечер 21 марта 59 494 граждан Украины вернулись на родину после введения большинством стран мира ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

В Украине по состоянию на 22.30 22 марта подтверждено 73 случая заражения коронавирусом. Три человека умерли, один излечился.