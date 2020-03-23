Мнение: Учения

23.03.2020, 12:50, Разное

Решение послать военных эпидемиологов в Италию, как это водится в нынешней России, к реальной обстановке и потребностям самой России не имеют даже отдаленного отношения. Пропаганда, как обычно, взбодрилась и стала упирать на гуманитарный аспект и на необходимость учений и тренировок, наработку опыта. Ну и прочую ахинею.

Еще неделя – и опыта на отечественных просторах будет хоть отбавляй. Девать его будет некуда. Неделя-другая, которые еще есть у нас – это время, отпущенное нам, чтобы самим подготовиться к эпидемии. Но пока о подготовке не слышно – во всяком случае, если она и есть, то ведется строго по методике "хитрых планов". О ней все знают, но ее никто никогда не видит. Чем-то это похоже на "сирийские учения". Чему могут научиться пилоты, бомбящие мирное население и гражданские объекты – сказать сложно. Только бомбить мирное население – а чему еще?

При этом уже сейчас понятно по опыту всех остальных стран, что имеющихся стационаров не хватает, причем сразу. Уже сейчас нужно готовить помещения для госпитализации. Проводить масштабную мобилизацию всех врачей и всего медперсонала, включая ведомственных и вышедших на пенсию. В Италии и Испании именно нехватка врачей уже привела к тому, что больных сортируют, как на поле боя – оставляя тех, чьи шансы велики, а серьезных больных попросту отправляя по домам, так как спасать одного тяжелого означает, что трем-пяти относительно легким оказать помощь не получится.

Карантин предполагает закрытие школ, учреждений, торговых центров – именно в них имеются площади, на которых можно подготовить прием больных и потенциальных больных. Создать систему фильтрации. Каждые 100 новых коек означают охват более 10 тысяч человек в близлежащих городских кварталах.

Однако власть заинтересована в том, чтобы "меньше паники". А потому очевидные мероприятия если и будут проводиться – то когда все уже случится. А чтобы продемонстрировать озабоченность, посылают в Италию несколько бортов, которые мало чем помогут итальянцам и уж точно не помогут здесь.

Все как всегда.