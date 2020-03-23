Химическую атаку устроили на конференции «Справедливой России» в Самаре

23.03.2020, 12:49, Новости дня

В региональном отделении партии произошел переворот в лучших традициях Голливуда

В преддверии выборов в Государственную думу страсти явно накаляются. В регионах разворачиваются биты за контроль над партийными отделениями. Масла в огонь добавляет и тот факт, что досрочные выборы в нижнюю палату парламента, похоже, все еще могут состояться в этом году.

Так, в настоящий триллер превратилась партийная конференция регионального отделения «Справедливой России» в Самаре, которая состоялась в минувшие выходные. Тут было все: штурм, драки, сломанные пальцы, вызов полиции и даже почти химическая атака. Теперь в этой скандальной истории предстоит разбираться федеральному руководству эсеров.

Как удалось выяснить «Блокноту», инициатором конференции явился лидер реготделения «СР», депутат Самарской губернской думы Михаил Маряхин. Источник в местном партийном отделении сообщил «Блокноту», что «Маряхин, видимо, решил провести апгрейд партии, избавившись от неугодных членов». «В последнее время в партии зрело недовольство деятельностью Маряхина, поэтому он решил сыграть на опережение и избавиться от оппонентов», – полагает инсайдер.

Лидеру эсеров Сергею Миронову, похоже, придется вмешаться в ситуацию в Самаре

По словам собеседника «Блокнот», Маряхина часто называют креатурой другого депутата Самарской губдумы, влиятельного единоросса Владимира Дуцева: «По некоторым данным, партийцы якобы заподозрили Маряхина в каких-то махинациях. Говорят, это связано с финансами. В итоге группа активистов решила сместить Маряхина с поста лидера реготделения партии, но тот их опередил – собрал конференцию, а всех бузотеров выгнал из политсовета».

На назначенную конференцию оппонентов Маряхина пытались не пускать – для этого были наняты сотрудники ЧОПа, которые, впрочем, не смогли показать своих удостоверений. Член Совета регионального отделения партии Евгений Желнин рассказал «Блокноту», что Маряхин фактически «развалил местное отделение»: «Он не отчитывался, в том числе по финансовой части. Работа партии стала непрозрачной. Мы же требовали контроля». Поэтому, считает Желнин, Маряхин «решил устроить переворот». По его словам, на конференцию приглашали подставных лиц, в том числе единороссов, а настоящих делегатов из районов области обзванивали и говорили, что конференция переносится, поэтому приезжать не надо.

«Бурление началось еще за день до конференции – люди писали, что на фоне эпидемии коронавируса нельзя проводить такие массовые мероприятия. Когда мы приехали на конференцию, то нас встречали люди в форме ЧОП, начали выталкивать нас. Но нам удалось прорваться внутрь. В итоге дверь открыли кое-как, завязалась потасовка. Вот тогда Володе Игнатьеву [члену совета реготделения «Справедливой России»] сломали палец», – рассказал Желнин.

Эсеров в России серьезно лихорадит

По его словам, он предложил Маряхину провести «нормальную конференцию»: «К сожалению, он ответил мне, что не видит меня в партии, что я ему мешаю». После этого подъехала полиция и глава района, однако они, по словам Желнина, никаких мер не предприняли.

Однако кульминация конференции произошла чуть позже. «Вижу, как в маленькой комнате, где граждан обычно принимают, суетится охранник и Андрей Морозов, юрист в партии. Морозов с совком, заметает в него разбитое стекло. И вижу – шарики катаются. Понимаю, что это разбитый градусник», – рассказал Желнин.

Он пояснил, что некоторые попытались обвинить его, Желнина, и товарищей в этой провокации с разбитыми градусниками: «Но каждый наш шаг снимали, каждое наше действие под лупой рассматривали. Когда я все это увидел, то сразу сказал, что проводить в таких условиях собрание нельзя. Мы позвонили в 112». Позднее второй разбитый градусник обнаружили и в соседнем помещении, где находилось много людей. Кто это сделал – до сих пор доподлинно неизвестно. Однако очевидно, что присутствующие надышались парами ртути.

Ртуть из разбитых градусников пытались смыть в унитаз

Желнин полагает, что «Маряхин устроил шоу, в результате чего в обновленный совет вошли марионетки, которые не будут никогда задавать вопросы». «Мы направили обращение лидеру «СР» Сергею Михайловичу Миронову, чтобы он прислал человека или группу, которая бы внимательно разобралась в тех махинациях, которые творились в реготделении», – рассказал Желнин.

Пострадавший в ходе потасовки партиец Владимир Игнатьев (ему действительно сломали палец и позднее наложили гипс) признался «Блокноту», что у Маряхина, скорее всего, в голове было несколько сценариев развития событий: «Он нанял каких-то людей для охраны. Маряхин изначально прорабатывал этот сценарий, готовился. История с разбитыми градусниками шокирует: но обвинить нас в том, что мы это сделали, невозможно. За нами практически постоянно следили».

Игнатьев подтвердил, что Маряхин практически никогда не оказывает помощь местным отделениям: «Все уходит только в один город – Тольятти». По его мнению, Маряхин «завел марионеток, которые просто будут понимать руки, когда ему выгодно». «Таким образом, региональное отделение партии в Самарской области фактически состоит из одного человека – это Маряхин», – заключил Игнатьев. В ближайшее время Игнатьев намерен подать заявление в полицию на Маряхина и неизвестных охранников.

Самарский политтехнолог Дмитрий Савчук пояснил «Блокноту», что его удивила несоразмерность масштаба провокации: «К примеру, можно попытаться понять мотивы злоумышленников, когда на кону стоит мандат депутата Государственной думы стоимостью в несколько миллионов долларов. И совсем другое, когда проходит формальная партийная конференция по избранию регионального лидера. Заложниками ситуации стали 60 человек, которые, по сути, ничего не решают, а являются театральной массовкой для соблюдения формальностей партстроительства. А вдруг среди них были беременные женщины? Как это может отразиться на здоровье развивающегося плода ребенка?».

Во-вторых, пояснил Савчук, не столь важно, какая из сторон совершила этот скверный поступок: «Важно, что организаторы конференции попытались скрыть улики экологически опасного загрязнения, по глупости смывая химические соединения тяжелых металлов в унитаз – тем самым умышленно подвергая отравлению здоровье десятков людей. Разбитые градусники в разных помещениях (минимум два) тяжело спутать с чем-то иным, но организаторы убеждали собравшихся, что повода для паники нет, хотя видео говорит об обратном. Организаторы были обязаны, как минимум, проветрить конференц-зал, а как максимум – перенести конференцию на другой день или в другое помещение. В итоге парами ртути надышались и глава района, и депутат Губернской думы, и полицейские, и журналисты».

По мнению Савчука, депутат Михаил Маряхин и его юрист должны понести справедливое наказание, а также принести публичные извинения пострадавшим делегатам.

Сам Михаил Маряхин не смог оперативно прокомментировать ситуацию, сославшись на занятость.