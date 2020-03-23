 

Коронавирус проник в мошеннические рассылки

23.03.2020, 12:48, Новости дня

Количество фишинговых писем за последние два месяца выросло на 30%, при этом пятая часть рассылок содержит информацию о коронавирусе, рассказали в Сбербанке.

«Вирус COVID-19 затронул многие страны и вызвал всплеск киберпреступности. За последние два месяца зарегистрировано более 4000 доменов со словами «коронавирус», covid и т. п. При этом количество фишинговых рассылок по сравнению с прошлым кварталом выросло на 30%. Около 20% из них содержат информацию о коронавирусе», – передает РИА «Новости» сообщение банка.

Непростая ситуация с вирусом вынудила компании массово переводить сотрудников на дистанционную работу, напоминает банк. При спешном переходе возрастает роль человеческого фактора: в периметр корпоративной сети зачастую добавляются незащищенные или не соответствующие политике безопасности сервисы.

Некоторые компании вынуждены идти на такой шаг осознанно, чтобы обеспечить сотрудникам на карантине доступ к своим информационным ресурсам.

Так, по данным Сбербанка, только за последнюю неделю среди клиентов его дочерней компании, занимающейся кибербезопасностью, BI.ZONE число подключений общедоступных сервисов для удаленной работы выросло на 23%. Такой подход значительно повышает уязвимость корпоративной сети к кибератакам, отмечают в банке.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Поправки в Конституцию вступят в силу сразу после подведения итогов голосования

04.02 / Появилось видео протестов недопущенных граждан СНГ на российский самолет в Китае

25.02 / Решение ЕСПЧ по поводу люстрации пяти украинских чиновников вступило в силу

19.03 / Оползень сошел в центре Нижнего Новгорода

04.03 / Назван действенный способ очистить офис от вирусов

13.03 / США объявили грант на борьбу Украины с Россией в Сети

06.03 / Умеренное употребление алкоголя связали со снижением риска болезни Альцгеймера

04.02 / Власти Бразилии не будут отменять карнавал из-за коронавируса

23.02 / Свитер Овечкина, посвященный Брайанту, ушел с молотка за 9 тысяч долларов

04.03 / Число умерших от коронавируса в Китае приблизилось к 3 тыс. человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска