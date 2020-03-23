Спортсмены по всему миру начали отказываться от участия в Олимпиаде-2020

23.03.2020, 12:47, Новости дня

В Международном олимпийском комитете пока не торопятся с решением.

Канадские спортсмены не поедут на Олимпийские игры в Токио летом 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили олимпийский и паралимпийский комитеты страны. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа.

С аналогичным заявлением выступил олимпийский комитет Австралии. Обе страны призвали Международный олимпийский комитет перенести соревнования на следующий год. Перенос Олимпийских игр допустил и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Опасения насчет проведения Игр с июля по август испытывают во всем мире: ряд стран выступил за перенос Олимпиады на более поздний срок. Среди них, например: США, Бразилия, Франция и Испания.

Ранее 22 марта глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах распространил письмо, в котором объявил, что решение о возможном переносе летней Олимпиады будет принято в течение четырех ближайших недель. По неподтвержденной информации, рассматриваются варианты о переносе соревнований на несколько месяцев, год или два.

Ранее из-за пандемии коронавируса уже отменили чемпионат мира по хоккею, чемпионат мира по фигурному катанию, чемпионаты NBA, NHL, MLS, MLB, чемпионат Европы по футболу, старт чемпионата мира по автогонкам «Формула-1», Лигу чемпионов и Лигу Европы, чемпионат России по футболу, матчи Континентальной хоккейной лиги.