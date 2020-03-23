Российским водителям пригрозили новым штрафом

23.03.2020, 12:47, Новости дня

Взыскания за разговоры по мобильному за рулем будут выносить с помощью новых камер.

Россиянам, которые за рулем разговаривают по телефону, грозит штраф. Рассчитывать на то, что «вдруг не заметят», не стоит. ГИБДД начинает использовать видеокамеры, которые будут фиксировать такие нарушения.

Пока, по данным заместителя начальника ГИБДД России Александра Быкова, приборы будут использоваться только в Москве. Как рассказал «Коммерсанту» представитель ведомства, ждут только документов о готовности нейросети фиксировать нарушения корректно. Речь идет о приборах, которые разработала компания «Строй Инвест Проект». В феврале Центр организации дорожного движения столицы провел их испытания.

Штрафы, которые будут приходить по почте, водитель может оспорить, если есть доказательство, что за рулем был не он.

Запрет на использование мобильных телефонов за рулем действует в России с 2001 года. С 2013 года разговаривающим по телефону за рулем без hands-free водителей грозит штраф на 1,5 тысяч рублей. Количество штрафов росло год от года, но затем ГИБДД запретила взыскания по снимкам из-за того, что приборы не были сертифицированы. Инспекторы «на глазок» определяли: говорит ли водитель по телефону или просто приложил руку к голове, пристегнут он или нет.

Кстати, ООН в 2019 году назвала в качестве одной из причин высокой смертности на российских дорогах как раз использование телефона за рулем. В ГИБДД вообще считают, что если бы за повторное нарушение ПДД сумма штрафа увеличивалась, то и нарушений было бы меньше.