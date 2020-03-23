Губернатор Калужской области уволил главврача больницы за безответственность: улетел в Таиланд

23.03.2020, 12:47, Новости дня

Глава региона считает, что в разгар пандемии на руководителях медучреждений лежит большая ответственность.

Главный врач Калужской областной больницы Владимир Кондюков уволен по личному распоряжению главы региона. Об отпуске главврача стало известно во время заседания правительства. Губернатор Владислав Шапша обсуждал с чиновниками эпидемиологическую ситуацию в Калужской области. В какой-то момент он поинтересовался у замминистра здравоохранения Ильи Совакова о том, как работают главные врачи больниц. А в ответ услышал, что главврач областной больницы в отпуске, но вернется уже в ближайший четверг.

«Я оцениваю эти действия как безответственные. Тут не надо мудрствовать, этот человек должен быть освобожден от занимаемой должности в установленные законом сроки», — цитирует слова губернатора «Подъем» в telegram-канале.

При этом Шапша подчеркнул, что безответственным считает не сам отъезд в отпуск, а поездку в Таиланд в самый разгар пандемии коронавируса, да еще и без разрешения. Губернатор считает, что у Кондюкова слишком ответственная работа, соответственно, ему надо подобрать должность с меньшей ответственностью.

Калужская власти сегодня делают все для предотвращения распространения вируса. Помимо обычных профилактических мер, как, к примеру, санитарная обработка общественного транспорта, здесь открыли общественный волонтерский центр по оказанию помощи пожилым и одиноким жителям. Тем временем число зараженных коронавирусом в России перевалило за 430 человек.