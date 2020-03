Куриленко вылечилась от коронавируса

23.03.2020, 12:38, Новости дня

Актриса Ольга Куриленко заявила, что вылечилась от коронавируса, и рассказала о его симптомах.

«Я думаю, я полностью выздоровела. Коротко о течении болезни: в первую неделю мне было очень плохо, я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом еще 3-4 днем. Подняться было тяжело, усталость сумасшедшая, головная боль дикая», – написала она в Instagram.

По ее словам, во вторую неделю болезни температура снизилась, появился небольшой кашель. Из прошлых симптомов осталась усталость.

«Теперь практически никаких симптомов нет. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном», – отметила она.

Happy Mother’s Day! #mothersday P.S. I have completely recovered To recapitulate: For one week I felt pretty bad and was mostly in bed, sleeping, with high fever and strong headache. The second week, the fever was gone but some light cough appeared and I felt very tired. By the end of the second week I felt totally fine. Cough is almost gone although I still cough in the mornings but then it completely goes away for the day! I’m fine! And now I’m just enjoying this time to reflect on many things and spend my time with my son. Я думаю я полностью выздоровела. Коротко о течении болезни: В первую неделю мне было очень плохо и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом ещё часа 3-4 днём!!! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая. Во вторую неделю температура полностью ушла и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном. Держитесь!!! #coronavirus #коронавирус

О заражении новым коронавирусом Куриленко сообщила 16 марта. Она также рассказала, что находится не в больнице, так как госпитализируют только тех, кто находится в критическом состоянии.

Напомним, Куриленко сыграла Камиллу, подружку Джеймса Бонда, в 22-м фильме о приключениях суперагента.

Ранее коронавирусом заразились и уже вылечились американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон.