Мужчины оказались более уязвимы для коронавируса

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23.03.2020, 12:38, Новости дня

Мужчины почти в два раза чаще женщин болеют коронавирусной инфекцией, сообщил завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

«Если посмотреть структуру, кто более (часто) новой коронавирусной инфекцией (болеет), то это чаще мужчины и почти в два раза», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам специалиста, смертность среди мужчин от коронавируса также выше, чем среди женщин.

Брико в прямом эфире на портале «Будущее России. Национальные проекты» призвал людей не преуменьшать значение новой коронавирусной инфекции, но и не впадать в панику.

По его словам, несмотря на то, что 80% заразившихся довольно легко переносят инфекцию, однако есть категория людей, в частности пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, у которых течение болезни, вызванной новым коронавирусом, может быть очень тяжелым. Потому, по его словам, к инфекции следует относительно внимательно, чтобы не допустить ее дальнейшего распространения.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов.

По последним данным, в РФ за минувшие сутки был зарегистрирован 71 новый случай коронавируса, общее число заболевших увеличилось до 438 человек.

Ситуация с коронавирусом в нашей стране находится под контролем. С целью защиты россиян от распространения вируса власти приняли целый ряд мер. В понедельник москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями обязали с 26 марта по 14 апреля соблюдать домашний режим.



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