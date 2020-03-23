Мнение: Патриотический календарь к 75-летию Великой Победы

23.03.2020, 12:32, Разное

О патриотическом календаре к 75-летию Победы с восхвалением стран оси.

Патриотический календарь к 75-летию Великой Победы

Друзья, спешу поделиться с вами возмутительной новостью.

Суть в заголовке, но давайте по-порядку.

Есть в среде предпринимательства на просторах Отечества такая чудесная контора, как ООО “Императорский монетный двор”.

Примечательна тем, что делает реплики наград, медалей, монет и прочей местами сувенирной продукции. Как и водится, в стремлении заработать на чаяниях разных категорий граждан, эксплуатируются все темы – от любимых цветов и религии до крымского моста и межполовых отношений.

Как вы понимаете, тему Великой Отечественной Войны тоже не обошли стороной.

И вот на этой самой теме, появляется супер-предложение: компания объявляет, что “К ознаменованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне, Императорский Монетный двор отчеканил бесплатную памятную медаль

для каждого россиянина.”

Если посмотреть красивые тексты, то как бы молодцы и все такие в белом.

Правда за упаковку и доставку предлагается заплатить отдельно 300 рублей.

Уже есть вопросы.

Но пока откровенной гадости не видать.

Среди моих знакомых есть один хороший человек.

Юрий Петрович (ИО настоящие).

Патриот.

Его отец и дед приложили руку к Победе над коричневой чумой.

Как человек, для которого это историческое событие очень важно, он захотел в память о Подвиге предков получить такой сувенир.

Сказано – сделано.

Заказ пришёл по почте.

Вот в сети другие люди сделали обзор по этой медали.

Вопросов уже больше.

Есть вполне явная провокация, когда медаль “одна из” и приходит в упаковке намекающей на неполную коллекцию.

Спорный момент, но всё же.

А новый нюанс заключается в том, что медаль пришла не одна, а “в компании”. На почте сообщили, что можно дополнительно забрать “подарок”.

Нумизматический календарь всего-то чуть менее, чем за 9’000 рублей.

Это вместе с доставкой.

Понятное дело, что такой “подарочек” никто покупать не планировал.

Юрий Петрович отказался и уже хотел бы забыть.

Но…

Коммерсы на то и коммерсы.

Позвонили, вежливо поинтересовались “как медаль?”.

И дальше пошли продажи по телефону.

Звонили, понятное дело, не один раз. Пока “подарок” находился на почте.

Рассказывали, какой календарь чудесный и уникальный.

Что вот прям к 75-летию сделанный.

Ну, всё как положено.

И за два дня до окончания срока хранения таки уговорили.

Такой годовщины более не будет.

А тут специальный памятный календарь по этому поводу.

Вроде как один раз живём – будет памятный атрибут…

Сразу скажу, что постраничного описания этого чудесного поделия на момент получения “подарка” и на момент написания этих строк в сети не было.

Вот то, что я нашёл в соцсети “одноклассники”

и как выглядела посадочная страничка

Юрий Петрович пошёл, забрал посылку, отправился домой в предвкушении приятной во всех смыслах покупки… Если бы можно было заранее посмотреть, что там за контент, сомневаюсь, что появилось бы желание это покупать.

Вот представьте. Человек искренне любит Родину и почитает Подвиг предков.

Покупает “нумизматический шедевр, представленный на страницах календаря 2020 года”. Настольный памятный артефакт к 75-летию Великой Победы.

Представили?

Обложка не предвещает беды.

А теперь посмотрите, на что ему предстоит любоваться весь январь:

“Героические” персонажи, которые изображены на этом плакате безусловно именно то, что хочет видеть Патриот на своём столе!

Я правильно понимаю авторов “шедевра”?

Вы полагаете это весь *издец данного изделия?

Взгляните на февраль.

Два месяца созерцания фашистских агитационных плакатов не про нас и не про Победу сменяются мартом.

Да, это очень важный участник, который в период между 1939 и 1945 годами понёс суммарно потерь убитыми и ранеными около 50’000 человек.

Как раз повод вспомнить и наших Героических предков.

Конечно же не обошлось и без наших заокеанских союзников в апреле.

Тут я вспоминаю вот этот момент:

Это член Демократической партии и сенатор от штата Миссури, Гарри Трумэн, предложил США помогать проигрывающей стороне.

Со страниц газеты.

"Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и таким образом пусть они убивают как можно больше”

Эти славные парни, конечно же, тоже “любо-дорого”, чтобы любоваться целый месяц.

Шёл четвёртый месяц настоящего Патриотического “наслаждения”.

В мае хватило ума творцам “шедевра”, чтобы поставить Советский плакат.

Можно спорить по поводу выбора плаката, можно обсуждать, что из всех монет не нашлось чего-то более существенного…

Но это максимум, что Патриот получит от этого календаря с точки зрения памяти своих предков.

Что дальше?

Дальше июнь.

Не хочу обижать этих ребят, ибо их участие в Европе, Африке и в составе британских сил, можно внимательно изучить – это вопрос к историкам.

Но вставлять их в памятный календарь 75-летия нашей Великой Победы отдельным месяцем я бы не стал.

Вроде бы тут теплится надежда, что “жизнь налаживается”, но ахтунг, *ля!

На календаре июль.

Оценили игру смыслов? Торжество момента?

Глубокий замысел “шедевра”?

Истинное наслаждение Патриота – целый месяц наблюдать такую “радость” и портреты исторических личностей.

Август.

“Порадует” нас “героическими” французами.

Сентябрь.

Видим, конечно же, очень “важных” с позиции Великой Победы участников.

Это те ребята, которые играли с огнём, передружились с фашистами, шли на уступки нацистам и почти слившись еще до нападения Германии на СССР, чуток “выдохнули” после 22 июня 1941 года.

“Это способствовало ослаблению давления на Великобританию. Уже в мае прекратились воздушное наступление на Англию, исчезла угроза вторжению немецких войск на Британские острова, облегчилось положение в Средиземноморье.” (Википедия)

Однако военный союз с СССР “созрел” только через год.

И во Второй мировой войне потеряли суммарно (вместе с колониями) около 450’000 человек.

Вопрос к историкам, насколько важным был их вклад в победу над фашизмом.

Но опять же – не представляю, каким образом созерцание этих товарищей весь сентябрь, поможет помнить и гордиться своей Великой Победой.

Дальше нас ждёт октябрь.

“Нейтралы” с двумя дивизиями СС.

Наслаждаемся “героическим” плакатиком.

Ноябрь.

Еще одни “нейтралы” с двумя дивизиями СС.

Даже тот факт, что было движение сопротивления как-то не радует в контексте 75-летия.

Ну и завершает этот памятный год декабрь.

Заключительный аккорд в виде еще одной “героической” стороны.

Не знаю, как вы, а я, мягко говоря, в шоке.

Конечно же, настроение Юрия Петровича было испорчено надолго.

Причём сильно.

Мысль о возврате этого поделия продавцу пришла слишком поздно.

Чуть позже Юрий Петрович сделал небольшой обзор этого безобразия https://www.yapfiles.ru/show/2352050/a6ca90046317513805d763e864a791a9.mp4.html

Я не знаю, что в голове автора такого “шедевра”.

Я не дружу с нумизматикой.

Но лучше я буду дружить с головой.

<…>

«Гендир компании, рассылающей интересные календари российским ветеранам, – Пашэк Михал Анджей, уроженец Речи Посполитой от можа до можа. Он же попутно работает главой украинской ООО IMP (часть международной издательской компании IMP со штаб-квартирой в Мальмё, Швеция).

В общем, эффективный менеджер из Варшавы от всего сердца поздравляет российских ветеранов, выпуская календари со всеми участниками Второй Мировой, потому что куда же без немцев, японцев и венгров в этот праздник.

За ваши и наши рубли, дорогие друзья!»

https://andreiba.livejournal.com/204268.html – полностью здесь