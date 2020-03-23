Мнение: Патриотический календарь к 75-летию Великой Победы
23.03.2020, 12:32, Разное
О патриотическом календаре к 75-летию Победы с восхвалением стран оси.
Патриотический календарь к 75-летию Великой Победы
Друзья, спешу поделиться с вами возмутительной новостью.
Суть в заголовке, но давайте по-порядку.
Есть в среде предпринимательства на просторах Отечества такая чудесная контора, как ООО “Императорский монетный двор”.
Примечательна тем, что делает реплики наград, медалей, монет и прочей местами сувенирной продукции. Как и водится, в стремлении заработать на чаяниях разных категорий граждан, эксплуатируются все темы – от любимых цветов и религии до крымского моста и межполовых отношений.
Как вы понимаете, тему Великой Отечественной Войны тоже не обошли стороной.
И вот на этой самой теме, появляется супер-предложение: компания объявляет, что “К ознаменованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне, Императорский Монетный двор отчеканил бесплатную памятную медаль
для каждого россиянина.”
Если посмотреть красивые тексты, то как бы молодцы и все такие в белом.
Правда за упаковку и доставку предлагается заплатить отдельно 300 рублей.
Уже есть вопросы.
Но пока откровенной гадости не видать.
Среди моих знакомых есть один хороший человек.
Юрий Петрович (ИО настоящие).
Патриот.
Его отец и дед приложили руку к Победе над коричневой чумой.
Как человек, для которого это историческое событие очень важно, он захотел в память о Подвиге предков получить такой сувенир.
Сказано – сделано.
Заказ пришёл по почте.
Вот в сети другие люди сделали обзор по этой медали.
Вопросов уже больше.
Есть вполне явная провокация, когда медаль “одна из” и приходит в упаковке намекающей на неполную коллекцию.
Спорный момент, но всё же.
А новый нюанс заключается в том, что медаль пришла не одна, а “в компании”. На почте сообщили, что можно дополнительно забрать “подарок”.
Нумизматический календарь всего-то чуть менее, чем за 9’000 рублей.
Это вместе с доставкой.
Понятное дело, что такой “подарочек” никто покупать не планировал.
Юрий Петрович отказался и уже хотел бы забыть.
Но…
Коммерсы на то и коммерсы.
Позвонили, вежливо поинтересовались “как медаль?”.
И дальше пошли продажи по телефону.
Звонили, понятное дело, не один раз. Пока “подарок” находился на почте.
Рассказывали, какой календарь чудесный и уникальный.
Что вот прям к 75-летию сделанный.
Ну, всё как положено.
И за два дня до окончания срока хранения таки уговорили.
Такой годовщины более не будет.
А тут специальный памятный календарь по этому поводу.
Вроде как один раз живём – будет памятный атрибут…
Сразу скажу, что постраничного описания этого чудесного поделия на момент получения “подарка” и на момент написания этих строк в сети не было.
Вот то, что я нашёл в соцсети “одноклассники”
и как выглядела посадочная страничка
Юрий Петрович пошёл, забрал посылку, отправился домой в предвкушении приятной во всех смыслах покупки… Если бы можно было заранее посмотреть, что там за контент, сомневаюсь, что появилось бы желание это покупать.
Вот представьте. Человек искренне любит Родину и почитает Подвиг предков.
Покупает “нумизматический шедевр, представленный на страницах календаря 2020 года”. Настольный памятный артефакт к 75-летию Великой Победы.
Представили?
Обложка не предвещает беды.
А теперь посмотрите, на что ему предстоит любоваться весь январь:
“Героические” персонажи, которые изображены на этом плакате безусловно именно то, что хочет видеть Патриот на своём столе!
Я правильно понимаю авторов “шедевра”?
Вы полагаете это весь *издец данного изделия?
Взгляните на февраль.
Два месяца созерцания фашистских агитационных плакатов не про нас и не про Победу сменяются мартом.
Да, это очень важный участник, который в период между 1939 и 1945 годами понёс суммарно потерь убитыми и ранеными около 50’000 человек.
Как раз повод вспомнить и наших Героических предков.
Конечно же не обошлось и без наших заокеанских союзников в апреле.
Тут я вспоминаю вот этот момент:
Это член Демократической партии и сенатор от штата Миссури, Гарри Трумэн, предложил США помогать проигрывающей стороне.
Со страниц газеты.
"Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и таким образом пусть они убивают как можно больше”
Эти славные парни, конечно же, тоже “любо-дорого”, чтобы любоваться целый месяц.
Шёл четвёртый месяц настоящего Патриотического “наслаждения”.
В мае хватило ума творцам “шедевра”, чтобы поставить Советский плакат.
Можно спорить по поводу выбора плаката, можно обсуждать, что из всех монет не нашлось чего-то более существенного…
Но это максимум, что Патриот получит от этого календаря с точки зрения памяти своих предков.
Что дальше?
Дальше июнь.
Не хочу обижать этих ребят, ибо их участие в Европе, Африке и в составе британских сил, можно внимательно изучить – это вопрос к историкам.
Но вставлять их в памятный календарь 75-летия нашей Великой Победы отдельным месяцем я бы не стал.
Вроде бы тут теплится надежда, что “жизнь налаживается”, но ахтунг, *ля!
На календаре июль.
Оценили игру смыслов? Торжество момента?
Глубокий замысел “шедевра”?
Истинное наслаждение Патриота – целый месяц наблюдать такую “радость” и портреты исторических личностей.
Август.
“Порадует” нас “героическими” французами.
Сентябрь.
Видим, конечно же, очень “важных” с позиции Великой Победы участников.
Это те ребята, которые играли с огнём, передружились с фашистами, шли на уступки нацистам и почти слившись еще до нападения Германии на СССР, чуток “выдохнули” после 22 июня 1941 года.
“Это способствовало ослаблению давления на Великобританию. Уже в мае прекратились воздушное наступление на Англию, исчезла угроза вторжению немецких войск на Британские острова, облегчилось положение в Средиземноморье.” (Википедия)
Однако военный союз с СССР “созрел” только через год.
И во Второй мировой войне потеряли суммарно (вместе с колониями) около 450’000 человек.
Вопрос к историкам, насколько важным был их вклад в победу над фашизмом.
Но опять же – не представляю, каким образом созерцание этих товарищей весь сентябрь, поможет помнить и гордиться своей Великой Победой.
Дальше нас ждёт октябрь.
“Нейтралы” с двумя дивизиями СС.
Наслаждаемся “героическим” плакатиком.
Ноябрь.
Еще одни “нейтралы” с двумя дивизиями СС.
Даже тот факт, что было движение сопротивления как-то не радует в контексте 75-летия.
Ну и завершает этот памятный год декабрь.
Заключительный аккорд в виде еще одной “героической” стороны.
Не знаю, как вы, а я, мягко говоря, в шоке.
Конечно же, настроение Юрия Петровича было испорчено надолго.
Причём сильно.
Мысль о возврате этого поделия продавцу пришла слишком поздно.
Чуть позже Юрий Петрович сделал небольшой обзор этого безобразия https://www.yapfiles.ru/show/2352050/a6ca90046317513805d763e864a791a9.mp4.html
Я не знаю, что в голове автора такого “шедевра”.
Я не дружу с нумизматикой.
Но лучше я буду дружить с головой.
<…>
«Гендир компании, рассылающей интересные календари российским ветеранам, – Пашэк Михал Анджей, уроженец Речи Посполитой от можа до можа. Он же попутно работает главой украинской ООО IMP (часть международной издательской компании IMP со штаб-квартирой в Мальмё, Швеция).
В общем, эффективный менеджер из Варшавы от всего сердца поздравляет российских ветеранов, выпуская календари со всеми участниками Второй Мировой, потому что куда же без немцев, японцев и венгров в этот праздник.
За ваши и наши рубли, дорогие друзья!»
https://andreiba.livejournal.com/204268.html – полностью здесь
Источник: Colonel Cassad
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