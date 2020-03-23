 

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 438 человек

23.03.2020, 12:31, Разное

В России выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом, число заболевших достигло 438 человек. Об этом, как передает ТАСС, заявил премьер Михаил Мишустин.

Все новые случаи зафиксированы в Москве, уточнил оперативный штаб. Из-за ситуации с COVID-19 для работников транспорта вводится дополнительный противоэпидеомилогический контроль. Помимо этого, Минкомсвязи до 27 марта должно разработать систему отслеживания граждан, контактировавших с зараженными коронавирусом.

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, соблюдать режим самоизоляции и не выходить на улицу с 26 марта по 14 апреля. Он отметил, что у них могут появиться дополнительные расходы из-за вынужденной изоляции. В связи с этим Собянин распорядился оказать им материальную поддержку — каждый москвич, обязанный находиться в самоизоляции, может получить 4 тысячи рублей.

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Из-за ситуации с COVID-19 в настоящее время на территории всех российских регионов введен режим повышенной готовности. Проведение массовых мероприятий во многих субъектах ограничено. РБК накануне рассказал, что глава московского МВД Олег Баранов поручил руководителям управлений и замам разработать план на случай закрытия въезда в Москву.

Источник: Новая газета



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