 

Скандалы: «Закопаем вирус вместе с короной!»

23.03.2020, 12:20, Разное

Плакаты на стройке инфекционной больницы в Новой Москве призывают рабочих ускориться (фото)

На строительной площадке быстровозводимого инфекционного центра в новой Москве установили мотивирующие плакаты в советском стиле. Четыре варианта плакатов опубликованы на портале Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. На одном из них изображен мэр столицы Сергей Собянин. Плакаты призваны поддержать дух рабочих, которые совершают «трудовой подвиг», заявил заммэра Андрей Бочкарев. «Все занятые здесь специалисты и так понимают важность и ответственность задачи, которая стоит перед нами. Однако для дополнительной поддержки духа строителей на площадке размещены мотиваторы к труду», — подчеркнул он.

Власти Москвы 12 марта объявили, что на южной границе Новой Москвы построят больницу для госпитализированных из-за коронавируса. Больница, которую строят около деревни Голохвастово, займет 43 гектара и сможет принять 500-600 пациентов. Мэр Москвы Сергей Собянин обещает, что строительство завершат к середине апреля. 21 марта журналисты заметили агитационные плакаты, призывающие строителей ускорить работы. Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Инфекционный центр возводится в ускоренном режиме в связи с эпидемией коронавируса. Площадь инфекционного центра составит 81 300 кв. метров. Генеральным подрядчиком по строительству выбран городской холдинг «Мосинжпроект». На площадке работают представители компаний ДСК-1, ПИК, «Крост», МИСК, сотрудники сетевых организаций, уточняют «Ведомости».

На стройке в поселении Вороновское деревни Голохвастово в круглосуточном режиме задействовано около 5 тыс. человек и 1,2 тыс. единиц техники. В пиковый период число рабочих на объекте может вырасти до 6 тыс. человек. Работы планируется завершить в течение месяца, тогда как в обычных условиях для возведения такого объекта необходимо 6-8 месяцев, отмечает Интерфакс. Больница из быстровозводимых конструкций площадью около 70 тыс. м2 займет территорию в 43 га. Она будет рассчитана на 500 мест, в том числе 250 коек реанимации.



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