Скандалы: «Мы приехали в совок! Ничего писать не будем, не имеете право»

23.03.2020, 12:31, Разное

Профессор ВШЭ потребовал отправить на урановые рудники «подписоту Навального», которая «заражает» людей коронавирусом

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев опубликовал в Facebook пост, связанный с эпидемией коронавируса и общей обстановкой в стране и вызвавший немалый скандал в блогосфере. Поводом для него стали наблюдения в аэропорту, когда некая пара отказалась заполнить анкету прибывших из неблагополучной по коронавирусу страны.

«Одна либеральная пара и одна либералка: «Мы приехали в совок! Ничего писать не будем не имеете право. После угроз что их отвезут в Комунарку все заполнили. Вот именно эта сволота потом заражает других», — комментирует Матвейчев (Орфография и пунктуация сохранены — прим. NEWSru.com). По его мнению, либералы «должны быть уничтожены хирургическим путем», для чего их необходимо отправить на урановые рудники или на строительство портов Севморпути. К числу либералов Матвейчев отнес «подписоту Навального» и других оппозиционных пабликов, а также участников оппозиционных митингов.

«Операция по эвакуации всей банды в северные края может занять неделю. И легче станет дышать», — заключил Матвейчев. Впоследствии пост был удален, но остались его репосты, один из которых сделал сам Алексей Навальный.

Руководство ВШЭ признало, что высказывания, допущенные Матвейчевым, являются неприемлемыми и нарушают правила внутреннего распорядка для сотрудников ВШЭ, так как содержат мотивы ненависти и вражды. «Руководство Высшей школы экономики обратится в комиссию ученого совета по этике с просьбой дать оценку данному высказыванию», — сообщается на сайте учреждения.

Если вы на меня подписаны (или были на протестном митинге), то у меня для вас плохие новости.

Профессор Высшей Школы Экономики (и политтехнолог АП РФ) Олег Матвейчев считает, что вас надо уничтожить. Например, отправить на урановые рудники. https://t.co/KocQkza7IF pic.twitter.com/50BDwtBz4O

— Alexey Navalny (@navalny) March 22, 2020

Напомним, осенью прошлого года травле подвергся профессор ВШЭ Гасан Гусейнов написавший в Facebook, что в Москве, «с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна».

Позже администрация Facebook удалила пост за нарушение правил соцсети. После того, как особо патриотичные пользователи пожаловались на Гусейнова его начальству, профессор объяснил, что сам русский язык прекрасен, но сейчас ему не повезло, потому что «на нем говорят болваны».

Он отметил, что средства массовой информации, политики, юристы, сотрудники правоохранительных органов «измываются, глумятся над языком», его используют как язык агрессии и ненависти. На русском «говорят грязно, ругаются и врут на каждом шагу», то есть «не умеют пользоваться и злоупотребляют» русским языком, добавил Гусейнов. Филолог также упомянул о судебных разбирательствах по делам «Нового величия» и о «массовых беспорядках», во время которых «происходит глумление над здравым смыслом и над языком».

Комиссия ВШЭ по этике призвала Гусейнова публично извиниться за «распространение непродуманных и безответственных высказываний», вредящих репутации вуза, и «дезавуировать» их. После этого в сети появилось открытое письмо, авторы которого назвали публикации против Гусейнова в социальных сетях и провластных СМИ «шельмованием», а призыв к публичному покаянию сравнили с практикой начала 1930-х годов. Письмо подписали несколько сотен писателей, журналистов, переводчиков, филологов, преподавателей, деятелей культуры и представителей других профессий.

В начале года Высшая школа экономики заявила о намерении ужесточить требования к преподавателям и студентам, которые в той или иной форме занимаются политической деятельностью и высказываются на подобные темы. Сообщалось, что студентов и преподавателей обяжут не выступать с политическими заявлениями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки, а также обяжут принять меры по исключению аффилиации с университетом и не выходить за рамки экспертной или аналитической позиции. Также ВШЭ намерена изменить принцип взаимодействия со студенческими СМИ и отказаться от их регистрации в качестве студенческих организаций.