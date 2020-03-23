 

В Китае почти 90% пациентов излечились от коронавируса

23.03.2020, 12:30, Разное

В Китае отчитались о том, что в стране почти 90% пациентов излечилось от коронавируса. В настоящий момент медицинское ведомство планомерно закрывает временные больницы.
Известно, вспышка пандемии коронавируса была зафиксирована именно в Китае. Впервые о ней официально заявили 31 декабря 2019 года. Очагом возникновения COVID-19 стал город Ухань, расположенный в провинции Хубэй. Власти КНР, приложив серьёзные усилия, смогли внутри своей страны локализовать эпидемию и теперь, спустя почти три месяца после её начала, отчитываются об успехах в борьбе с заболеванием. За всё время наблюдения, в провинции зарегистрировали 67 800 пациентов, из которых скончались 3153 человека. Расчёт показывает, смертность от болезни не превысила 4,65%. В городе же Ухань этот показатель чуть выше – 5%, а вот в пределах страны заболели лишь 13 293 жителя, из них скончались 117 из находящихся под наблюдением, а это всего 0,88%. Общее же число заращённых в КНР составило 81 093 человека, а выписанных с выздоровлением достигает 72 703 пациента. Эти цифры свидетельствуют, на данный момент излечились уже 90% больных.

Известно, недавно в Китае начали закрывать временные больницы, и уже прекратило работу 16 таких медучреждений. О том, что в стране преодолён пик эпидемии Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР объявил ещё 12 марта. В то же время в мире днём накануне заявили о пандемии коронавируса, начав принимать чрезвычайные меры для нераспространения заболевания.



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