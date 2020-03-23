Турция пообещала нейтрализовать мешающих патрулированию в Идлибе боевиков

23.03.2020, 12:30, Новости дня

Турция обязалась нейтрализовать радикальные экстремистские группировки, препятствующие совместному с Россией патрулированию в сирийском Идлибе, сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в САР.

«Турецкая сторона обязалась в ближайшее время провести мероприятия по нейтрализации радикальных экстремистских группировок, препятствующих движению колонн совместного патрулирования трассы М-4 в коридоре безопасности», – передает РИА «Новости» сообщение Центра.

Там рассказали также, что второе совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 между Алеппо и Латакией прошло в понедельник в Идлибе.

«23 марта в зоне деэскалации Идлиб Сирийской Арабской Республики в соответствии с российско-турецким соглашением состоялось второе совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4, связывающей города Алеппо и Латакию», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в целях обеспечения безопасности, протяженность маршрута совместного патруля была сокращена.

Напомним, 15 марта российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование трассы М4 в сирийском Идлибе.

В Минобороны сообщили, что протяженность маршрута совместного патруля РФ и Турции в Идлибе сократилась из-за провокаций неподконтрольных Анкаре боевиков, которые использовали женщин и детей в качестве живых щитов.