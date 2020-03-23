 

Вопросов больше нет: Ким Кардашьян показала, как натягивала тот самый латексный костюм из Парижа

23.03.2020, 12:30, Разное

В начале марта, еще до того как границы Европы были закрыты для туристов, в Париже прошла Неделя моды. Во французскую столицу слетелись селебрити со всего мира. Среди самых примечательных гостей была Ким Кардашьян.

На улицах города она выгуливала экстравагантные латексные костюмы, придуманные Оливье Рустеном, креативным директором модного дома Balmain. Один костюм – самый темный – был представлен в рамках коллекции сезона осень-зима 2020. Два остальных были пошиты специально для телезвезды. Впрочем, это не сделало процесс натягивания лосин, боди и пиджака на фигуристое тело Ким более комфортным и простым.

Вопросом, как она вообще все это на себя надела, задавались модные редакторы и фанаты Ким по всему миру. В ход шли предположения о том, что одежду шили прямо на Ким или что прежде Кардашьян хорошенько обтерли маслом. Как обычно, правда оказалась куда более прозаичной. На звезду латексные вещи натягивали сразу несколько ассистентов. В процессе переодевания не обошлось без потерь: боди треснуло по шву сзади. Посмотреть на весь этот симпатичный цирк можно на видео ниже. Но будьте осторожны – много нецензурной лексики!



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