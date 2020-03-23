Кремль рассказал о подготовке виртуального саммита G20 по коронавирусу

23.03.2020, 12:30, Новости дня

Пока преждевременно говорить, выступит ли РФ с какими-либо инициативами на предстоящем саммите G20, который пройдет в режиме видеосвязи и будет посвящен ситуации с коронавирусом, формат мероприятия сейчас определяется, контактируют шерпы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Власти Саудовской Аравии на следующей неделе планируют созвать чрезвычайный саммит «большой двадцатки» в режиме онлайн, чтобы продвинуться в вопросе скоординированного реагирования на пандемию COVID-19.

Отвечая на вопрос журналистов, планирует ли РФ выступать с какими-либо инициативами на предстоящем саммите, Песков отметил, что «пока преждевременно об этом говорить».

«Формат проведения этого саммита, виртуального саммита сейчас определяется. Шерпы также ведут контакты относительно повестки дня. При том понимании, что тема одна – это борьба с коронавирусом», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.

Президент Владимир Путин на встрече с главой Севастополя Михаилом Развожаевым заявил, что необходимо быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.