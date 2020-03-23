 

В Крыму за несколько дней выросли цены на гречку, масло и муку

23.03.2020, 12:30, Разное

В последние несколько дней в республике Крым наблюдается повышение стоимости гречневой крупы, риса, сахара, макарон, муки и масла. Об этом в рамках оперативного совещания рассказал вице-премьер региона Юрий Гоцанюк.
Согласно информации, полученной после мониторинга Минпрома Республики Крым, подсолнечное масло подорожало почти на 10%, сахар – более чем на 17%, мука и гречка – на 32 и 22 процента соответственно. Более того, на одном из Симферопольских рынков был выявлен продавец, реализующий гречневую крупу по цене в 100 рублей. В связи с этим чиновники призывают администрацию города к усилению контроля на рынках. По словам руководителя Минсельхоза региона Андрея Рюмшина, местные производители увеличивают мощности по производству сельскохозяйственных товаров.

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал к контролю за ценами на продовольственные товары, а также к борьбе со спекулянтами. «Нужно обратить внимание на не объективное повышение стоимости продуктов и принять соответствующие меры», – подытожил политик.



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