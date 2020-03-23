Александра Савельева поделилась новым фото, сделанным во время беременности, в честь первого дня рождения сына

23.03.2020, 12:30, Разное

В прошлом году, в марте, у 36-летней певицы Александры Савельевой и 46-летнего актера Кирилла Сафонова родился первенец, которого они назвали Леоном. До появления малыша они были вместе больше восьми лет. За первый год жизни малыша в Instagram Савельевой не появилось ни одного его снимка – даже со спины, а вот кадры самой себя во время беременности певица выкладывает лишь по важным поводам. Так, подобным фото она подвела итоги года в конце декабря, а в минувшее воскресенье – поздравила сына с первым днем рождения.

Год назад 22 марта за окном шел снег с дождем, было серо, пасмурно, холодно… да еще и ретроградный меркурий… Но это все было совсем неважно, потому что на свет появился ТЫ! Счастья тебе, наш любимый малыш! С днем рождения, Леон!

– написала певица под снимком, на котором ее супруг Кирилл Сафонов нежно обнимает ее округлившийся живот. К поздравлениям уже присоединились другие звездные мамы – Елена Кулецкая, Инна Маликова, Ольга Кабо, Юлия Высоцкая и Катя Лель.

Напомним, Александра Савельева и Кирилл Сафонов поженились в 2010-м. Став мамой в прошлом году, Савельева покинула группу “Фабрика”, солисткой которой была 16 лет. Все свое время артистка решила посвятить сыну, приняв решение не нанимать няню и самостоятельно заниматься всеми хлопотами. О сольной карьере певица не думает, позволив себе впервые за долгое время жить без каких-либо графиков.

Материнство - очень важная миссия в жизни любой женщины. Семейное счастье для меня главнее успехов в карьере. Ты можешь собирать стадионы, но в итоге смысл все равно находишь дома когда возвращаешься в квартиру, где слышен детский смех. Самый надежный фундамент – это семья, как ни крути. На ней все строится. Это и поддержка, и опора, и вдохновение,

– рассказывала она в интервью HELLO!. По словам Александры, к появлению ребенка она долго готовилась морально и лишь после 30 лет поняла, что это событие должно случиться в их жизни. Однако мечтам о малыше не суждено было сбыться еще 5 лет.

Мы с Кириллом поженились в 2010 году, и первое время мне нравилось, что мы только вдвоем. Кирилл хотел детей сразу, но мне на момент свадьбы было всего 25, и я, понимая, что многое изменится, видимо, боялась этого. Поэтому мы решили не торопить события. К 30 я поняла, что готова. Однако стресс и напряженные графики не позволили этому случиться сразу. Признаюсь, порой мне было даже страшно – вдруг это не произойдет никогда…

Александра СавельеваКликните на фото для просмотра галереи Александра Савельева и Кирилл Сафонов