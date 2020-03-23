Названы лидеры среди смартфонов на рынке РФ

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23.03.2020, 12:17, Разное

Компания из Китая BBK Electronics попала в топ-5 самых крупных поставщиков смартфонов на рынок России. Об этом свидетельствуют изготовители электронных устройств и работники ведущих розничных сетей.
Именно BBK занимается реализацией смартфонов брендов OnePlus, Vivo, Realme и Oppo. Изобретения этих компаний в декабре 2019 – январе 2020 года заняли 5% отечественного рынка девайсов. Представители крупных торговых точек отметили, что за первые два месяца нынешнего года на бренды BBK пришлось 5% продаж смартфонов на территории РФ или 3,5% в финансовом эквиваленте.

Сотрудники фирмы GS Group подтвердили резкое увеличение реализации мобильных устройств данных компаний, которые являются собственностью BBK. Корпорация смогла в четвертом квартале поставить 600 000 единиц техники, что в пять раз больше, нежели было зафиксировано за аналогичный период ушедшего года. Бренду Oppo удалось отгрузить в РФ 451 тысячу смартфонов, что в 6,5 раза больше, чем в минувшем году. На первой позиции на рынке страны расположились Honor и Huawei с показателем 33%, далее находятся Samsung, Xiaomi и Apple.



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