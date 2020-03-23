Психолог рассказал, как пережить карантин и не разрушить брак

23.03.2020, 12:17, Разное

Психолог пояснил Наталья Толстая рассказала, как пережить карантин и не разрушить брак. Эксперт дала несколько советов, позволяющих не испортить отношения.

В нынешних обстоятельствах немало людей соблюдают карантинные меры, стараясь не покидать без необходимости свой дом. Другие же и вовсе перевелись на дистанционную работу. Из-за этого членам семьи приходится больше времени проводить вместе, что для многих непривычно, так как они обычно видятся утром и вечером, а также в выходные дни. При постоянном контактировании члены семьи могут по-разному на это реагировать. Часто кто-то один начинает подавлять других, навязывая свои интересы и раздавая близким указания.

Чтобы этого не происходило, нужно договориться о личном пространстве и иметь время только для себя. Также важно все вопросы решать сообща, и обсуждать, какие передачи или фильмы смотреть. Если конфликты всё равно происходят, нужно договориться о стоп-словах или использовать свисток. Это поможет избежать ссоры. Разнообразить досуг можно, играя в детские игры, например, брызгаясь водой. Это всегда весело и в данной ситуации необычно. Музыка также привнесёт дополнительную атмосферу в обстановку. Если квартира однокомнатная, и уединиться негде, нужно больше играть в настольные игры или просто общаться.

В условиях карантина не многие родители знают, как правильно себя вести. Уставая от детей, они начинают тем потакать, разрешая много времени проводить в интернете. Психолог отмечает, в какой-то степени это правильно, но нужно всё же организовывать занятия на дому. Дети привыкли учиться, а потому должны найти время сесть за книгу. Не важно, в какой отрезок дня это произойдёт, главное, что это будет комфортно для ребёнка, передает “Телепрограмма”.