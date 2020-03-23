Мишустин назначил замминистра экономического развития
23.03.2020, 12:16, Новости дня
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Владимира Ильичева заместителем министра экономического развития России.
Распоряжение опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.
Ильичев с 2012 года занимал должность директора департамента защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии.
В феврале Мишустин назначил бывшего министра по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева заместителем министра экономического развития.
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