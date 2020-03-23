Наталья Селезнева вспомнила, как разделась перед Гайдаем на пробах «Операции Ы»

23.03.2020, 12:09, Разное

Актриса Наталья Селезнёва рассказала, как ей пришлось раздеться перед Леонидом Гайдаем на пробах советской комедии «Операция Ы». Именно после этого она получила роль, и режиссёр больше не сомневался в ней.

Наталья Селезнёва в программе «Судьба человека» решила рассказать о своей творческой деятельности и не смогла упустить из виду самую известную комедию «Операция Ы», где и сыграла одну из ключевых ролей в своей карьере. Как отметила сама актриса, на прослушивание она пришла в сарафане и купальнике, который позаимствовала у подруги. Как только Леонид Гайдай попросил её показать ему фигуру, то она сначала отказалась раздеваться перед мужчиной и отметила, что не будет этого делать. Режиссёр не упустил её комментарий из виду и с издёвкой отметил, мол, она не подходит на роль, так как у неё плохая фигура. В противном случае он не видит причин, чтобы не показать её. Такие слова, признаётся Селезнёва, задели её, и она, не раздумывая, сняла сарафан, оставшись перед Гайдаем в одном купальнике, спросив: «Ну как у меня фигура?». Леонид Гайдай произнёс тогда только одно слово: «Утверждены», после чего роль досталась актрисе.

Это не все комичные ситуация, происходившие до и во время съёмок «Операции Ы». Наталья Селезнёва пояснила о сцене с сосисками, когда ей пришлось съесть около 20 штук, прежде чем режиссёр был удовлетворён синхронностью актёров. После этого звезда не могла даже смотреть на данное мясное изделие, хотя очень любила продукт.