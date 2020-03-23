 

Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова объяснила, почему не бреет ноги

23.03.2020, 12:09, Разное

Российская эстрадная певица, актриса, автор песен, телеведущая, зоозащитник Ольга Орлова объяснила, почему не делает эпиляцию ног. Об этом ведущая реалити-шоу «Дом-2» пояснила во время съемок одного из телешоу.
42-летняя певица, которая присоединилась к обсуждению различных изъянов тела, призналась, что у неё не растут волосы на ногах. Однако экс-солистка «Блестящих» считает, что сохранение волосяного покрова на подмышках и коже ног, которое сейчас продвигается на западе, это вовсе не пропаганда естественной красоты.

Отметим, что с мнением Ольги Орловой согласились и другие звезды российского шоу-бизнеса, в частности эстрадный певец Олег Газманов и актриса Анна Казючиц.


Кроме этого, в телешоу прозвучало признание композитора Аркадия Укупника, который однажды делал эпиляцию ног, чтобы сняться в женском образе в одном из своих клипов.



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