 

В Ульяновске мужчина ударил ножом 19-летнего парня

23.03.2020, 12:09, Разное

На автобусной остановке в Ульяновске случился конфликт между 34-летним мужчиной и 19-летним парнем. В ходе ссоры местный житель ударил младшего оппонента ножом.
По предварительной версии, мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, подошел к молодому человеку, который вместе с девушкой ожидал автобус на остановке, и попросил сигарету. Парень якобы стал незнакомцу «читать мораль», чем разозлил его, и в итоге получил удар ножом.

Подозреваемый сразу после инцидента сбежал, а прохожие, вмешавшиеся в конфликт, вызвали скорую. Потерпевшему оказали своевременную помощь, благодаря чему его жизнь вне опасности.

В СУ СК региона сообщили, что правоохранители задержали жителя Ульяновска, покушавшегося на жизнь человека. Рассматривает вопрос об его аресте. Расследование происшествия продолжается.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.03 / Королева Максима в Индонезии: 6 самых интересных образов в туре

04.02 / Мнение: Искушение американской нефтью: Белоруссия сделала первый шаг к Майдану

10.03 / Индекс Московской биржи упал на 10% сразу после начала торгов

23.02 / Лидия Федосеева-Шукшина собирается взыскать с главы фонда имени мужа 2 млн рублей

04.03 / Мнение: “Панцирь” под Саракибом

17.02 / Ушел из жизни легендарный вратарь

16.03 / В мире: Власть в Израиле переходит к «жертве русских хакеров»

26.02 / Владимир Епифанцев признался, что изменял жене с проститутками

12.02 / Мнение: Их били, они терпели

10.02 / Российские эксперты осудили военных Израиля за атаку при посадке гражданского самолета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска