В Ульяновске мужчина ударил ножом 19-летнего парня

23.03.2020, 12:09, Разное

На автобусной остановке в Ульяновске случился конфликт между 34-летним мужчиной и 19-летним парнем. В ходе ссоры местный житель ударил младшего оппонента ножом.

По предварительной версии, мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, подошел к молодому человеку, который вместе с девушкой ожидал автобус на остановке, и попросил сигарету. Парень якобы стал незнакомцу «читать мораль», чем разозлил его, и в итоге получил удар ножом.

Подозреваемый сразу после инцидента сбежал, а прохожие, вмешавшиеся в конфликт, вызвали скорую. Потерпевшему оказали своевременную помощь, благодаря чему его жизнь вне опасности.

В СУ СК региона сообщили, что правоохранители задержали жителя Ульяновска, покушавшегося на жизнь человека. Рассматривает вопрос об его аресте. Расследование происшествия продолжается.